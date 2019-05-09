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Merkez Bankası'ndan dövize karşı bir hamle daha

09.05.2019 16:26

Son dakika haberine göre Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilebilmesi imkânı azami oranının %40’tan %30’a indirilmesine karar verildi.


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