Merkez Bankası flaş Swap satış kararı: Yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkarıldı 25.03.2019 11:18

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz karşılığı TL swap piyasası ile ilgili duyuru yaptı. Merkez Bankası, vadesi gelmemiş Swap satışı sınırını yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkardı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, temel politikalarının rezervleri güçlü tutmak ve güçlendirmek olduğunu belirterek, "Rezerv gelişmelerinin orta vadeli trendlerle takip edilmesi daha sağlıklı analizlere imkan tanır" ifadesini kullandı.