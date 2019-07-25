Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

25 Temmuz Merkez Bankası son dakika faiz kararı açıklandı! Peki TCMB Merkez Bankası faiz indirimi yaptı mı? Piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısından sonra yapılan son dakika açıklaması şöyle; Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 24’ten yüzde 19,75’e indirilmesine karar vermiştir. Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetin ılımlı bir toparlanma eğilimi sergilediğini göstermektedir. Küresel büyüme görünümündeki zayıflamaya rağmen rekabet gücündeki gelişmelerin etkisiyle mal ve hizmet ihracatı artış eğilimini sürdürmekte, özellikle turizmdeki güçlü seyir doğrudan ve bağlantılı sektörler kanalıyla iktisadi faaliyeti desteklemektedir denildi.
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı25.07.2019 14:11
- Yeni Malatyaspor Olimpija Ljubljana maçı canlı yayın izle
- Eski eşini sokak ortasında öldürüp intihar etti! Cinayet anı kamerada
- Çocuk damadın vurulma anı kamerada
- İstanbul korkunç olay! Genç kız onbaşı sevgilisini vurdu
- Son dakika haberi: Şırnak'ta PKK'ya şok! Biri gri kategoride 5 terörist teslim oldu
- Son dakika haberi: Şehit diplomatın kanı yerde kalmadı! TSK ve MİT Erbil suikastının planlayıcılarını vurdu
- İstanbul'da alkollü sürücü dehşeti! Korkunç kaza saniye saniye kaydedildi | Video
- 1915 Çanakkale Köprüsü yükseliyor! Dev projenin kula blokları Çanakkale'de
- Altın fiyatları son durum: 25 Temmuz 22 ayar bilezik gramı, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar? Canlı rakamlar
- Borsa İstanbul 4 ayın zirvesinde açtı
- Manş Denizi'ni uçan kaykayla geçmeye çalışan mucit Franky Zapata başarısız oldu
- Dolarda Merkez Bankası faiz kararı öncesi son durum! 25 Temmuz euro ve dolar ne kadar? Güncel döviz kurları
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.