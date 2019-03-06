Haberler Web TV Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

06.03.2019 14:40

Merkez Bankası PPK toplantısı sonrası faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre yüzde 24 olan faizi oranı sabit bırakıldı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları