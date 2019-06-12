Merkez Bankası faiz kararı son dakika açıklaması - 2019 Haziran Merkez Bankası faiz toplantısı açıklaması 12.06.2019 14:14

Merkez Bankası yılın dördüncü Para Politikası Kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Banka beklendiği gibi politika faizini değiştirmeyerek yüzde 24'te tuttu. Merkez Bankası, 14 Eylül 2018'deki toplantısından bu yana faizde değişikliğe gitmedi. Enflasyon, dolar ve bankaların kredi faiz oranları üzerinde büyük bir etkisi bulunan Merkez Bankası faiz kararı öncesi piyasalarda nefesler tutulmuştu. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya liderliği ile gerçekleştirilecek olan toplantıda kredi çekmek isteyen kişilerin büyük bir merakla beklediği karar açıklanacak. Merkez Bankası faiz kararı her zaman olduğu gibi saatler tam 14:00 olduğu anda yayımladı. Ardından Murat Çetinkaya kameralar karşısına geçerek beklenen açıklama metnini okuyacak ve Merkezin faiz kararı hakkında soruları yanıtlayacak.

Merkez Bankası faiz kararı son dakika açıklaması - 2019 Haziran Merkez Bankası faiz toplantısı açıklaması. TCMB bir hafta vadeli repo faiz oranını yüzde 24,00 olarak sabit bıraktı. Merkez Bankası yılın dördüncü Para Politikası Kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Banka beklendiği gibi politika faizini değiştirmeyerek yüzde 24'te tuttu. Merkez Bankası, 14 Eylül 2018'deki toplantısından bu yana faizde değişikliğe gitmedi. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin devam ettiğini göstermektedir. Dış talep nispeten gücünü korurken finansal koşullardaki sıkılığın da etkisiyle iktisadi faaliyet yavaş bir seyir izlemektedir. Cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesi beklenmektedir" denildi ve şu konuların altı çizildi:

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 24 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.



"İç talep gelişmeleri ve parasal sıkılaştırmanın etkileri enflasyondaki düşüşü desteklemektedir. Bununla birlikte Kurul, fiyatlama davranışlarına dair riskleri sınırlamak ve enflasyonun düşüş sürecini hızlandırmak amacıyla sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir.

"Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir.

"Enflasyon görünümünü etkileyen unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek, parasal duruş enflasyonu hedeflenen patika ile uyumlu seviyelerde tutacak şekilde belirlenecektir.

"Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul'un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır."

Merkez Bankası faiz oranı yüzde kaç? Merkez Bankası faiz indirir mi?

Şu anda Merkez Bankası tarafından uygulanmakta olan politika faizi yüzde 24 seviyesinde bulunuyor.

Beklentiler Merkez Bankası tarafından bu oranın değiştirilmeden devam edeceği yönünde. Mart seçimleri öncesinde Haziran ayı toplantısı ile Merkez Bankası faiz indirimi kararı açıklayacağı beklentisi ağırlık kazanmıştı.

Ancak seçimlerden sonra yaşanan ekonomik daralma, dolar ve enflasyon rakamlarında ki yükseliş ne yazık ki bu ihtimali oldukça düşürdü. Zaten açıklanan beklenti anketlerinin hemen hemen tamamında Merkez Bankası faiz oranı için teyit kararı açıklayacak yönde çıktı.

Yani Merkez Bankası yine faiz oranlarını bir kere daha yüzde 24 olarak teyit edecek ve aynı oran üzerinden işlemler yapılmaya devam edecek. Ekonomistlere göre Türkiye S-400 krizini başarılı bir şekilde atlatırsa, dolar ve enflasyon düşerse bu durumda en erken kredi faiz indirimi Eylül ayı toplantısı ile gelecek.

SON TOPLANTIDA NE KARAR VERMİŞTİ?

Merkez Bankası politika faiz oranını yüzde 24'te sabit tuttu.

Merkez Bankası'ndan şu açıklama yapıldı:

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 24 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.

Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin belirginleştiğini göstermektedir.

Dış talep nispeten gücünü korurken finansal koşullardaki sıkılığın da etkisiyle iktisadi faaliyet yavaş bir seyir izlemektedir.

Cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesi beklenmektedir.

İthal girdi maliyetleri ve iç talep gelişmelerine bağlı olarak enflasyon göstergelerinde bir miktar iyileşme gözlenmektedir. Bununla birlikte, fiyat istikrarına yönelik riskler devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir.

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları, para politikası kararlarının gecikmeli etkileri, maliye politikasının dengelenme sürecine vereceği katkı ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir. Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul'un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır. Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.