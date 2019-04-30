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Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'dan spekülatif haberlere yanıt

30.04.2019 12:34

Financial Times gazetesi, Türkiye'nin net rezervlerinin Merkez Bankası'nın açıkladığının aksine 28.1 milyar dolar değil, 16 milyar dolar olduğunu iddia etmişti. Bugün 'Enflasyon Raporu 2019-II Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, Financial Times odaklı spekülatif haberlere yanıt verdi...


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