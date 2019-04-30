Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'dan spekülatif haberlere yanıt

Financial Times gazetesi, Türkiye'nin net rezervlerinin Merkez Bankası'nın açıkladığının aksine 28.1 milyar dolar değil, 16 milyar dolar olduğunu iddia etmişti. Bugün 'Enflasyon Raporu 2019-II Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, Financial Times odaklı spekülatif haberlere yanıt verdi...
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'dan spekülatif haberlere yanıt30.04.2019 12:34
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