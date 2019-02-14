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Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya: Sıkı duruşu koruyacağız

14.02.2019 12:04

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, "Enflasyon dinamiklerinde ikna edici iyileşme gözleninceye kadar sıkı duruşu koruyacağız." dedi.


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