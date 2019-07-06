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Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevden alındı!

06.07.2019 07:14

TCMB Başkanı Murat Çetinkaya bugün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla görevinden alınırken, yerine yardımcısı Murat Uysal atandı.


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