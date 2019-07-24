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Merih Demiral Inter'e karşı galibiyeti getirdi! İşte Merih Demiral'ın İnter'e golü

24.07.2019 17:12

Uluslararası Şampiyonlar Turnuvası'nda Juventus, Inter'i penaltılara giden maçta mağlup ederken maçın ikinci yarısında görev alan Merih Demiral, performansıyla göz doldurdu. Juventus'ta son penaltıyı gole çeviren Merih Demiral takımına galibiyeti getirdi.


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