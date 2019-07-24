Merih Demiral Inter'e karşı galibiyeti getirdi! İşte Merih Demiral'ın İnter'e golü

Uluslararası Şampiyonlar Turnuvası'nda Juventus, Inter'i penaltılara giden maçta mağlup ederken maçın ikinci yarısında görev alan Merih Demiral, performansıyla göz doldurdu. Juventus'ta son penaltıyı gole çeviren Merih Demiral takımına galibiyeti getirdi.
Merih Demiral Inter'e karşı galibiyeti getirdi! İşte Merih Demiral'ın İnter'e golü24.07.2019 17:12
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