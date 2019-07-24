Merasim Sokak saldırısının hesabı soruldu! Saldırının failleri öldürüldü

Ankara Merasim Sokak’ta askeri servis araçlarına düzenlenen bombalı saldırının faili olarak haklarında dava açılan teröristlerden 14’ü öldürüldü, 1’i sağ yakalandı
Merasim Sokak saldırısının hesabı soruldu! Saldırının failleri öldürüldü24.07.2019 16:22
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