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Merasim Sokak saldırısının hesabı soruldu! Saldırının failleri öldürüldü

24.07.2019 16:22

Ankara Merasim Sokak’ta askeri servis araçlarına düzenlenen bombalı saldırının faili olarak haklarında dava açılan teröristlerden 14’ü öldürüldü, 1’i sağ yakalandı


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