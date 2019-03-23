İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İzmit'te yaptığı açıklamaya tepkiler çığ gibi büyüyor. 15 Temmuz'da millete kurşun sıkan darbecileri kast ederek "garip-gureba içeride, Mehmetçik içeride" diyen Akşener'e en sert yanıt 15 Temmuz şehit aileleri ve gazilerinden geldi. A Haber'e konuşan şehit baba İhsan Ayanoğlu ve 15 Temmuz gazisi İlhami Çil, Akşener'e ateş püskürdü.
Meral Akşener'in 15 Temmuz gafına büyük tepki! "Haddini aştı"23.03.2019 19:02
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