Meral Akşener'den skandal Trump gafı: Bana da geçirirse hiç şaşırmayacağım 14.03.2019 12:57

Trabzon mitinginde konuşan Millet İttifakı'nın ortağı İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener skandal bir gafa imza attı. Akşener, "Yahu sinirini bozmadığım insan kalmadı. Yakında Trump da bana geçirirse... Tweet atarsa hiç şaşırmayacağım." dedi.

