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Meral Akşener'den Fırat'ın doğusuna operasyon ile ilgili ilk açıklama! | Video izle

08.10.2019 18:23

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin haftalık grup toplantısında konuştu. Akşener, Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu. Akşener, "Bu hadsizliğe en iyi cevap Fırat'ın doğusuna girip terör koridorunu yarmaktır" açıklamasında bulundu. Akşener, “Buradan İsmet İnönü’nün sözüyle Trump’a sesleniyorum; ‘Yarın yeni bir dünya kurulur ve Türkiye orada yerini alır’ bu hep böyle olmuştur, böyle de olacaktır.” diye devam etti.



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