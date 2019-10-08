Meral Akşener'den Fırat'ın doğusuna operasyon ile ilgili ilk açıklama! 08.10.2019 18:32

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin haftalık grup toplantısında Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonla ilgili konuştu. Akşener, "Bu hadsizliğe en iyi cevap Fırat'ın doğusuna girip terör koridorunu yarmaktır" açıklamasında bulundu. Akşener “Buradan İsmet İnönü’nün sözüyle Trump’a sesleniyorum; ‘Yarın yeni bir dünya kurulur ve Türkiye orada yerini alır’ bu hep böyle olmuştur, böyle de olacaktır.” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik operasyona destek verdiklerini açıkladı.

Akşener ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına yanıt vererek "Bu hadsizliğe en iyi cevap Fırat'ın doğusuna girip terör koridorunu yarmaktır" ifadelerini kullandı.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

''Türkiye'nin devlet geleneği dünya ülkeleri ile ilişkilerini başarı ile yürütebilecek güçtedir. Türkiye, ABD ile ilişkilerini güçlü şekilde yürütebilecek güçtedir. Buradan büyük devlet adamı İsmet İnönü'nün sözüyle sesleniyorum; 'Yarın yeni bir dünya kurulur Türkiye orada yerini alır'. Bu hep böyle olmuştur, böyle de olacaktır. Suyu çıkmış arkadaşlık ilişkileri bunu değiştiremez. Bu hadsizliğe en iyi cevap Fırat'ın doğusuna girip, terör koridorunu yarmaktır. Trump'ın 'Sadece IŞİD'le savaşabilirsiniz' hadsizliğini yüzüne vurmak zorundasınız'' dedi. an!