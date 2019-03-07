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Meral Akşener'den algı operasyonu! Başkan Erdoğan'a skandal iftira

07.03.2019 11:08

Zillet İttifakı'nın ortağı İyi Parti'nin lideri Meral Akşener Denizli'de skandal açıklamalarda bulundu. Akşener, Başkan Erdoğan'ın seçmenlere 'terörist' dediğini iddia ederek, "Cumhurbaşkanının terörist dediği Denizliler nasılsınız? 18 milyona yakın seçmene terörist dediler." dedi. PKK'nın siyasi ayağı HDP ile ittifak yapmaktan çekinmeyen Akşener'in iftiralarına Başkan Erdoğan'dan cevap gecikmedi. Erdoğan, "Bu kadın şirazesinden çıkmış.Tayyip Erdoğan milletine terörist diyecek kadar istikametini kaybetmemiştir." ifadelerini kullandı.


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