İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, görevden alınan HDP'li belediye başkanı Sabri Özdemir'i savunmuştu. Akşener 'Batman belediye başkanı hendek kazdırmayan tek belediye başkanıydı, ilk kayyum atanan o oldu.' sözleriyle desteğini açıkça belirtmişti. Ama gerçek bambaşka çıktı. Akşener'in savunduğu HDP'li belediye başkanı Sabri Özdemir, özerklik ilan edilmesine destek veren bir açıklama yapmıştı. İşte Akşener'in yüzü kızarmadan söylediği akılalmaz yalan ve HDP'li Sabri Özdemir'in özerklik hevesini kanıtlayan o görüntüler...
Meral Akşener özerklik isteyen HDP'liyi savundu20.02.2019 04:09
- Meral Akşener özerklik isteyen HDP'liyi savundu
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