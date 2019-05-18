Meral Akşener, partisinin Karabük İl Başkanlığı tarafından Safranbolu ilçesinde düzenlediği iftar programında konuştu. Akşener'in konuşmasında geceye damga vuran açıklaması ise 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin oldu. Meral Akşener, İstanbul'da 31 Martta yapılan yerel seçimler ile ilgili ilçe ilçe yaptırdıkları bir çalışmada 2 milyon 780 bin civarında CHP seçmenin 3 milyon 700 bine yakında AK Parti'li seçmenin sandığa gitmediğini belirlediklerini öne sürdü. Öte yandan Akşener; teşkilatına uyarıda bulunarak, "CHP'li seçmenin sandığa gitmesini hep beraber sağlayacaksınız. 3 milyon 700 bin civarındaki AK Parti seçmenini de tek tek arayacaksınız" şeklinde konuştu. Oysa 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yapılan seçim sonuçlarına göre; İstanbul'da toplam seçmen sayısı 10 milyon 570 bin 939, kullanılan oy 8 milyon sekiz yüz almış altı bin 614, sandığa gitmeyen seçmen sayısı ise 1 milyon yediz yüz dört bin 325 olarak kayıtlara geçmişti.
Meral Akşener kafaları karıştıran İstanbul hesabı!18.05.2019 07:15
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