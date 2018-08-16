Yol Durumu

Meradaki inek, sahibini yalayıp saçlarına şekil verdi

16 Ağustos 2018, Perşembe

TRABZON'un Tonya ilçesinde merada otlayan ineğin, sahibi Eyüp Kalyoncu'nun saçlarını yalayarak şekil verdiği görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları