Meradaki inek, sahibini yalayıp saçlarına şekil verdi

TRABZON'un Tonya ilçesinde merada otlayan ineğin, sahibi Eyüp Kalyoncu'nun saçlarını yalayarak şekil verdiği görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.
Meradaki inek, sahibini yalayıp saçlarına şekil verdi16 Ağustos 2018, Perşembe
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