Memurlara maaş zammında son dakika gelişmesi! Bakan Selçuk'tan flaş açıklama 21.08.2019 18:02

Son dakika haberine göre Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memurlara maaş zammıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "Önceliğimiz masada uzlaşı sağlamak oldu. Hakem Kurulu süreci resmen başladı." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memurlara maaş zammıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

HAKEM KURULU SÜRECİ RESMEN BAŞLADI

Müzakereler devam ederken maalesef sendikalar taleplerini daha da yükselterek ortak bir noktada buluşma ihtimalini zayıflattı. Kamu çalışanlarımızın ve emeklilerimizin mali haklarını koruyan bir yaklaşımla yaklaştık. Önceliğimiz masada uzlaşı sağlamak oldu. Hakem Kurulu süreci resmen başladı. Hakem kurulunun alacağı karar nihai ve bağlayıcı olacaktır.

UZLAŞMA SAĞLANAMADI

Memur ve memur emeklilerinin 2020-2021 yılı maaş artışlarının belirleneceği 5. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde 20 Ağustos olarak belirlenen müzakere süresi içinde uzlaşma sağlanamadı.

TOPLU SÖZLEŞMEDE ÜÇ GÜNLÜK SÜREÇ BAŞLADI

Görüşmeler kapsamında hükümet, 16 Ağustos'ta Kamu İşveren Heyeti adına ilk zam teklifini açıklamıştı. 2020'nin ilk altı ayında yüzde 3,5, ikinci altı ayında yüzde 3, 2021'nin ilk altı ayında yüzde 3, ikinci altı ayında yüzde 2,5 zamdan oluşan bu teklif, memur konfederasyonlarınca kabul görmemişti. Bunun üzerine hükümet, 18 Ağustos'ta 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zamdan oluşan yeni teklifte bulunmuştukalmayacak. Bu durumda memur maaş zamları, geçmişte olduğu gibi bütçe kanunu ile belirlenecek.