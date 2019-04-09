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Memurlar bayramda izin değil para istiyor

09.04.2019 09:47

Milyonlarca memuru ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri için takvim yaklaşıyor. Memurlar, iki sene evvel yapılan toplu sözleşmeden farklı taleplerle masaya gitmeye hazırlanıyor. Maaş artışlarının yanı sıra masaya gelecek konuların başında, maaş ve ikramiyelerde artışa imkân verecek olan 3.600 ek göstergenin tüm memurlara uygulanması talebi geliyor. Bunun yanı sıra memurlar bayram ikramiyesi ve mesaisi istiyor ve “Bayramda idari izin uygulaması kaldırılsın, çalışanlara mesai ödensin” talebi dillendirilecek.


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