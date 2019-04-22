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Memura 438 TL aile yardımı! Memurların Temmuz'da hem maaşı hem de aile yardımı artacak

22.04.2019 09:36

Enflasyon tahminlerine göre Temmuz’da memurlara yüzde 5 zam ve yüzde 2 enflasyon farkı görünürken, 2 çocukluların aile yardımı 438 lirayı bulacak.


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