Memur ve memur emeklisinin zam hesabı: İşte 2020 maaşları 30.08.2019 17:04

Hükümet ve memur sendikaları anlaşamadı 2020-2021 yılı için toplu sözleşmeden sonuç çıkmadı. Hakem kurulu geçtiğimiz günlerde bir karar vermişti. Bu doğrultuda Ocak'ta maaşlar yüzde 4 oranında artırılacak. Ayrıca 2019'un ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 5'i aşması halinde enflasyon farkı da verilecek. Yani Hakem Kurulu, hükümetin son teklifini dikkate alarak memur ile memur emeklisinin maaşına 2020’nin ilk 6 ayında yüzde 4, ikinci 6 ayında yüzde 4; 2021’in ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ayında yüzde 3 zam yapılmasına karar vermişti. Merkez Bankası'nın yüzde 13.9'luk 2019 yılı enflasyon tahmini fark olabileceğini gösteriyor. Bu anlamda en düşük maaş memurlarda 4 bin, memur emeklilerinde 2 bin 711 liraya çıkacak. İşte zam hesabı ve yeni taban maaşlar

Memur ve SGK SSK Bağkur emeklisi 2020 Ocak ayı zammı enflasyon farkı ne kadar? İşte zam hesabı ve yeni taban maaşlar... Memur zammının ardından maaş hesapları şimdiden yapılmaya başlandı. Memur ve emeklisi ocakta yüzde 4 zam alacak. Peki bu vatandaşların Ocak 2020 maaşı ne olacak? Hükümet ve memur sendikaları arasında 5 milyon memur ve memur emeklisinin 2020-2021 için mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç çıkmamıştı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Hakem Kurulu'nun karara bağladığı zamla ilgili şunları söyledi: "Gelen teklif ortada, kimse bizden yüzde 14'lük zamma imza atmamızı beklememeliydi. Sendikacılığın haysiyetine yakışmaz, emeğin izzetine yakışmaz, emekçinin onuruna yakışmaz. İki yılda yüzde 14'lük zam Memur-Sen'in kabul edebileceği bir zam değildir."

EN AZ 2.623 LİRA OLACAK

Kararla birlikte memur ve memur emeklisi Ocak 2020 zammını merak etmeye başladı. Zammın aynen uygulanması ve enflasyon farkının olmaması halinde en düşük memur emekli maaşı 2.522 liradan 2.623 liraya çıkacak. 3.724 lira olan en düşük memur maaşı ise 3.873 liraya yükselecek. Toplu sözleşmeye göre; memur ve emeklisine bu yılın ocak ayında yüzde 4, temmuz ayında ise yüzde 5 zam yapılmıştı.

FARK DA ALMIŞLARDI

İlk 6 aylık enflasyon ocak zammı olan yüzde 4'ü aştığı için memur ve emeklisine yüzde 1.01 fark yansıtılmıştı. Memur ve memur emeklisi temmuzda zaten yüzde 5 zam alacaktı. Böylece toplam zam yüzde 6.01 olmuştu. Şimdi Ocak 2020'de açıklanacak son 6 aylık enflasyon yüzde 5'lik toplu sözleşme zammını aşarsa memur ve emeklisi yüzde 4'lük yeni zamma ek olarak fark alacak. Bu fark ocağın ilk haftasında belli olacak.

SSK VE BAĞKURLU EMEKLİLER

SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşı ocak ve temmuz aylarında hesaplanan son 6 aylık kümülatif enflasyon oranına göre belirleniyor. Bir başka deyişle bu emeklilerin zammını toplu sözleşme görüşmeleri değil enflasyondaki artış tayin edecek. Bu artışın ne olacağı da kasım, aralık gibi ortaya çıkacak.

SENDİKALAR TEPKİLİ

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Hakem Kurulu'nun karara bağladığı zamla ilgili şunları söyledi: "Gelen teklif ortada, kimse bizden yüzde 14'lük zamma imza atmamızı beklememeliydi. Sendikacılığın haysiyetine yakışmaz, emeğin izzetine yakışmaz, emekçinin onuruna yakışmaz. İki yılda yüzde 14'lük zam Memur-Sen'in kabul edebileceği bir zam değildir."

KİMLER NE KADAR ALACAK?

İŞTE MEMUR EMEKLİLERİNİN YENİ MAAŞLARI



MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ENFLASYON FARKI

5.2 milyon memur ve emekliye Ocak'ta yüzde 4 zam yapılacak. Ayrıca yüzde 3.46 enflasyon farkı da söz konusu olabilecek. Bu durumda en düşük maaş memurlarda 4 bin, memur emeklilerinde 2 bin 711 liraya çıkacak. Peki SSK, Bağ-Kur, memur emeklileri ve memurların maaşlarına yapılacak Yaklaşık 5.2 milyon memur ve memur emeklisinin 2 yıllık zamları belli oldu. Hakem kurulunun kararına göre; maaşlara 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zam ve oluşursa enflasyon farkı yansıtılacak.

Bu doğrultuda Ocak'ta maaşlar yüzde 4 oranında artırılacak. Ayrıca 2019'un ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 5'i aşması halinde enflasyon farkı da verilecek. Merkez Bankası'nın yüzde 13.9'luk 2019 yılı enflasyon tahmini fark olabileceğini gösteriyor.