Yaklaşık 6 milyon memur ve memur emeklisi 5. Dönem Toplu Sözleşmesi ile ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Hükümet ve memur sendikaları arasındaki zam görüşmelerinden anlaşma çıkmamıştı. Hükümetin zam teklifi yüzde 4+4 olurken, sendikalar yüzde 8+8 oranında zam istemişti. Zam ile ilgili kararı Hakem Kurulu verecek. Milyonlarca kişi Hakem Kurulu'ndan gelecek memur zammı haberini bekliyor. İşte detaylar...
Memur ve memur emeklisi maaş zamları bugün belli oluyor! Gözler Hakem Heyetinde (Video)28.08.2019 12:00
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