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Memur ve memur emeklisi maaş zamları bugün belli oluyor! Gözler Hakem Heyetinde (Video)

28.08.2019 12:00

Yaklaşık 6 milyon memur ve memur emeklisi 5. Dönem Toplu Sözleşmesi ile ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Hükümet ve memur sendikaları arasındaki zam görüşmelerinden anlaşma çıkmamıştı. Hükümetin zam teklifi yüzde 4+4 olurken, sendikalar yüzde 8+8 oranında zam istemişti. Zam ile ilgili kararı Hakem Kurulu verecek. Milyonlarca kişi Hakem Kurulu'ndan gelecek memur zammı haberini bekliyor. İşte detaylar...


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