Memur ve emekli zammı açıklandı mı? Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? (Video) 28.08.2019 18:26

Memur zammı ne kadar oldu, son durum ne sorusunun yanıtı bugün belli olacak. Memurların ve memur emeklilerinin 2020-2021 yılında alacakları zamlı maaş Kamu Görevlileri Hakem Heyeti tarafından açıklanacak. Son görüşmede hükümet 4+4 zam teklif etmiş fakat heyet bu teklife sıcak bakmamıştı. Peki 2020 yılında en düşük memur maaşı ne kadar olacak, derece ve kıdemine göre yeni memur maaşı kaç para olacak? Memur maaş zammı için Hakem Kurulu ile sıkı bir pazarlık masasına oturan hükümet, 18 Ağustos'ta 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zamdan oluşan yeni bir teklifte bulunmuştu. Fakat memur zammı için yapılan tekliflere sendikalardan olumlu bir yanıt gelmemişti. Peki SGK SSK Bağkur seyyanen zam ilave ödeme ve refah payı ne kadar oldu?

Yaklaşık 5 milyon memur nefesini tuttu bugün açıklanacak olan 2020-2021 maaş zammına kilitlendi. Hükümet ile zam pazarlığına tutuşan Hakem Heyeti, yeni memur zammını bugün açıklayacak. Hükümetin yüzde 4+4 zamdan oluşan teklifini kabul etmeyen Hakem Heyeti bugün saat 16.00'a kadar memurların alacağı yeni zammı duyuracak. 5 milyonu aşkın vatandaşımızı kapsayan memur ve memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5. Dönem Toplu Sözleşmesi üzerinde hükümet ile memur sendikalarının 20 günlük yasal sürede anlaşamamasıyla başlayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci bugün sona erdi.

24 Haziran'da itibaren zam için çalışmalarına başlayan Hakem Kurulu'nun süreci 5 gün içinde sonlandırması gerekiyor. Bu durumda hakem heyeti memurların maaş zammını bugün 28 Ağustos 2019 çarşamba günü açıklayacak.

Hükümetin son teklifi 4+4'tü

Görüşmeler kapsamında hükümet, 16 Ağustos'ta Kamu İşveren Heyeti adına ilk zam teklifini açıklamıştı.

2020'nin ilk altı ayında yüzde 3,5, ikinci altı ayında yüzde 3, 2021'nin ilk altı ayında yüzde 3, ikinci altı ayında yüzde 2,5 zamdan oluşan bu teklif, memur konfederasyonlarınca kabul görmemişti.

Bunun üzerine hükümet, 18 Ağustos'ta 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zamdan oluşan yeni bir teklifte bulunmuştu.

Kamu Görevliler Sendikaları Heyet Başkanı ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, bu teklifin de sözleşmeyi imzalama seviyesinin uzağında olduğunu belirterek, yeni teklif beklediklerini söylemişti.

Tarafların yasal olarak belirlenen müzakere süresinin son gününde de anlaşamaması üzerine, Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvuru süreci başlamıştı.

Konfederasyonların talebi

Toplu sözleşme masasında 11 hizmet kolunun tamamıyla yetkili konfederasyon olan Memur-Sen, taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulunmuştu.

Türkiye Kamu-Sen ise taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10+10, ikinci yıl yüzde 8+8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payının yanında, memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesini talep etmişti.

Pazarlık masasının diğer üyesi KESK, 2020 için toplam yüzde 38 artış, 2021 yılı için de 2020 enflasyonu artı 3 puan refah payı istemişti.

Memur - Sen ne kadar zam istiyor?

Toplu sözleşme masasında 11 hizmet kolunun tamamıyla yetkili konfederasyon olan Memur Sen'in 2020-2021 memur zammı için talebi şöyle:

-Taban aylığa seyyanen 200 lira,

-2020 yılı için yüzde 8+7,

-2021 yılı için yüzde 6+6 zam

-Birinci yıl (2020) yüzde 3, ikinci yıl (2021) yüzde 2 refah payı istiyor.

Kamu - Sen ne kadar zam istiyor?

2020- 2021 memur zammı için Türkiye Kamu-Sen'in talepleri biraz daha yüksek oldu. Kamu Sen'in isteği şöyle:

-Taban aylığa seyyanen 600 lira,

-2020 yılı için yüzde 10+10,

-2021 yılı için yüzde 8+8 zam

-Her iki yıl için yüzde 3 refah payı

-Memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesini talep ediyor.

KESK memur zammı talebi ne kadar?

Memurlar ile hükümet arasındaki pazarlık masasının diğer üyesi KESK'in talepleri de şu şekilde:

-2020 için toplam yüzde 38 artış,

-2021 yılı için de 2020 enflasyonu artı 3 puan refah payı.

Hakem heyetinde kimler var?

10 kişiden oluşan ve Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'ın başkanlık yapacağı hakem heyetinde Sayıştay Başkan Yardımcısı Fikri Özkök'ün yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı'ndan belirlenen birer bürokrat yer alıyor.

Heyette yer alan 4 akademisyenden 2'si Kamu İşveren Heyeti tarafından belirlenirken diğer 2 isim ise kamu görevlileri tarafından belirlendi. Kamu İşveren Heyeti, tercihini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Fatih Uşan ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Barca'dan yana kullandı. Heyetteki isimlerden Prof. Dr. M. Fatih Uşan, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öpmek istemesiyle gündeme gelmişti. Kamu Görevlileri Heyeti ise Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden Doç. Dr. Fatih Yardımcıoğlu ve Prof. Dr. Şakir Görmüş'ü heyette yer alacak isim olarak seçti.