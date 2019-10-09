Meltem Miraloğlu hakkında Onur Akay'dan şok eden açıklama: Önce babam dedi sonra... | Videosunu izle 09.10.2019 13:06

Meltem Miraloğlu'nun 80 yaşındaki Amerikalı Patrick ile gizlice evlenmesi gündeme bomba gibi düştü. 'Hayat Devam Ediyor' adlı dizide 'Çocuk Gelin' rolü ile adını duyuran Meltem Miraloğlu hakkında Onur Akay'dan şok eden açıklama geldi. Twitter ve Instagram gibi sosyal paylaşım sitelerinden yaptığı gündeme bomba gibi düşen açıklamaları ve sanat camiasındaki ölüm haberlerini ilk olarak duyurmasıyla dikkatleri üzerine çeken Onur Akay, bir kanalda yayınlanan programa bağlanarak 'Hayat Devam Ediyor'un Çocuk Gelin'i Meltem Miraloğlu hakkında yaptığı açıklamalarla şok etkisi yarattı. İşte Onur Akay'ın Meltem Miraloğlu açıklaması...

Hayat Devam Ediyor dizisinde çocuk gelin rolüyle tanınan Meltem Miraloğlu geçtiğimiz gün, 80 yaşındaki Patrick denen bir adamla evlenmesiyle magazin gündemine bomba gibi düştü. Ses sanatçısı ve felaket tellalı olarak bilinen Onur Akay, bir kanalda yayınlanan magazin programına bağlanarak Meltem Miraloğlu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte son dakika Meltem Miraloğlu gelişmeleri...

Ses sanatçısı Onur Akay, Meltem Miraloğlu'nun kendisinden 48 yaş büyük, 80 yaşındaki Amerikalı zengin bir adamla 10 gün önce gizlice evlendiğini duyurmuştu.

AİLESİ HABERLERDEN ÖĞRENDİ EVLENDİĞİNİ

Bir kanalda yayınlanan magazin programının haberine göre; Meltem'in ne ailesinin ne de yakın çevresinin evlendiğini bilmediği, bu haberden sonra ailesinin baygınlık geçirip hastanelik olduğu ortaya çıktı.

"ONUN ÇOK GENÇ BİR KALBİ VAR"

Meltem Miraloğlu, yaptığı evlilikle alakalı şu açıklamalarda bulundu: Yaş farkı sorun değil. Onun çok genç bir kalbi var. Serveti ve Amerikan vatandaşlığı umrumda değil. Bizimkisi ilk görüşte aşk. Evlilik teklifi çok romantikti, her kadın evet der. Ama bu teklifin nasıl gerçekleştiği bize kalsın.

"EVLENDİĞİ ADAMA ÖNCE BABAM DEDİ SONRA KOCAM DEDİ"

Canlı yayına telefonla bağlanan Onur Akay ise gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulundu: O kadar ilginç olaylar var ki bugün ilk defa anlatacağım. Meltem açıklama yapmış aşk demiş ama önce evlendiği adama babam dedi sonra kocam dedi. Chicago eyaletinde bulunuyor Meltem. O eyalette evlat edinme olayları çok görülüyor. Patrick önce evlat ediniyor Meltem'i ve Meltem öyle seviniyor ki Patrick'i herkese babam diye tanıtıyor. Sürekli sarılıyormuş öpüyormuş hatta herkes uyarmış Meltem'i "Bu kadar sarılma öpme" diye. Ve Patrick ona aşık olup evlenme teklifi etmiş. Önce Meltem uyuyakalıyor nikah günü ve nikahı kaçırıyorlar. Sonra 2. kez nikah günü alıyorlar ve kimse onlara şahitlik yapmak istemiyor. Meltem o kadar olaylı gitmiş ki oraya, Patrick oğlunu arayarak bir kardeşin oldu demiş.

Meltem, deli gibi Amerikan vatandaşı olmak istiyormuş, Green Cart almak istiyormuş. Orada Türklerin oturduğu bir yere yerleşmiş. Garsonluk yapmış ve bulaşık bile yıkamış. Önce bir Türk erkeğine aşık olmuş ama o adam onu kıskanmış ve darp etmiş. Hatta burnunu kırmış. Polis gelmiş o adamı götürmüş ve Meltem o adamdan şikayetçi olmamış o kadar çok seviyormuş ki o adamı. Kamu davaları devam ediyor hatta.

Patrick'le arkadaşımızın evinde tanışmışlar, Patrcik onun burnu kırıldığını ve yaşadıklarını duyunca "Evlat edinmek istiyorum" demiş. Patrick'in maddi durumunun iyi olduğunu duydum. Okuldan arabayla gelip onu alıyormuş hatta.

"BENİ ÖLDÜRSELER DE TÜRKİYE'YE GERİ DÖNMEM"

Meltem, "Beni öldürseler uçağa bindiremezler, Türkiye'ye geri dönmem" diyormuş hep. Ailesine nikahtan sonra mesaj atmış. Ailesinin bu kadarını bildiğini sanmıyorum. O filmde giydiği gelinlik için prova denemelerine gittiğinde bile "Bu tarz şeyler benim ve ailem için ters" demiş. İlginç bir olay daha yaşamış Meltem. Orada bir psikolog varmış o adam da Meltem'e aşık olmuş. Meltem ona evlenme teklifi etmiş ama psikolog bunu kabul etmemiş. Sonra Meltem Patrick'le evlenirken bu adamın nikah şahidi olmasını istemiş.