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Melih Gökçek istifa etti!

28 Ekim 2017, Cumartesi
Son dakika haberi... İstifası beklenen Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek istifa ettiğini açıkladı.
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