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Melih Gökçek bugün istifa edecek mi?

20 Ekim 2017, Cuma
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Mehdi Mehdi

Melih Gökçek dava adamıdır.makam mevki peşinde değil.İnşallah istifa eder.

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cevapla 20.10.2017 14:36
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