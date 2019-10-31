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Meksikalı uyuşturucu baronu El Chapo'nun oğlu Ovidio Guzman'ın yakalanma anı kamerada

31.10.2019 17:43

Meksikalı uyuşturucu baronu El Chapo'nun oğlu 17 Ekim'de yakalanınca kentte çatışma çıkmış, olayların büyümesi üzerine Ovidio Guzman serbest bırakılmıştı. Ovidio Guzman'ın yakalanma anı görüntüleri basınla paylaşıldı.


Meksikalı uyuşturucu baronu El Chapo'nun 28 yaşındaki oğlu Ovidio Guzman Lopez, Culiacan kentinde rutin bir devriye sırasında bir evde yakalandıktan sonra kartel üyeleri kenti savaş alanına çevirdi. Emniyet güçleri kartel üyelerinin saldırılarını kesmeleri için Guzman'ı serbest bıraktı.

Meksika hükümeti olaydan 2 hafta sonra Ovidio Guzman'ın yakalanma anı görüntüleri basınla paylaştı.

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