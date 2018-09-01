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Meksikalı pilot ve hostes kiki akımına uydu

01 Eylül 2018, Cumartesi

Son dönemlerde oldukça popüler olan arabadan inip Drake'in "Kiki do you love me" şarkısında dans etme akımına Meksikalı bir pilot ve hostes de uydu.

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