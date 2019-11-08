Meksika'da El Chapo'nun oğlunu tutuklayan polise sokak ortasında 150 kurşunlu infaz 08.11.2019 18:14

Meksikalı uyuşturucu baronu “El Chapo” lakaplı Joaquin Guzman'ın oğlu Ovidio Guzman Lopez’i geçen ay tutuklayan ekibin içinde yer alan bir polis, park yerinde 150 kurşunla infaz edildi. Uyuşturucu çetesi üyesi en az iki kişi, kullandığı otomobili takip ettikleri polis memurunun üzerine otomatik silahlarla aralıksız 30 saniye boyunca kurşun yağdırdı. O anlar kamerada...