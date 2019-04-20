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Meksika'da doğum günü kutlaması kana bulandı: 13 ölü

20.04.2019 11:08

Meksika’da silahlı bir grup saldırgan, bir restoranda düzenlenen doğum günü kutlaması sırasında insanlara ateş açtı. Saldırıda 13 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.


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