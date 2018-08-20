Mekke'de şiddetli fırtına ve yağmur nedeniyle Kabe'nin örtüsü açıldı 20 Ağustos 2018, Pazartesi

Hac farizasını yerine getirmek için Mekke'de bulunan hacı adaylarını akşam saatlerinde meydana gelen yağmur ve fırtına korkuttu. Çadırları yerinden sökecekmiş gibi esen rüzgar, yağmur ve hacı adaylarının paniği anbean kameralara yansıdı..