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Mehteran takımından nefes kesen gösteri

01 Ocak 2018, Pazartesi
Mehteran takımı 2018'e yaklaşırken Ahaber'de muhteşem bir gösteri sergiledi
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