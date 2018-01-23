Mehmetçikten Türkiye'ye mesaj!

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YARADANIM SİZLERİ KORUSUN
ALLAH TÜM MEHMEDLERİMİZİ VE ÖSO YA MENSUP KARDEŞLERİMİZİ KORUSUN.DÜŞMANI KAHRETSİN.ONLARA SİLAH VEREN ELİ KANLI SÖZDE MÜTTEFİK BATILI DEVLETLERİ VE İÇİMİZDEKİ UŞAKLARINI KAHRETSİN BİRLİKLERİNİ BOZUP TUZAKLARINI BAŞLARINA GEÇİRSİN.MİLLETİMİZ VE DEVLETİMİZ İLELEBED PAYİDAR OLSUN.
Allah razı olsun Milletimizin Kızıl Elması Türk-İslam Birliği.
BU VATANIN BEKÇİLERİNE DUA ETMİYENLER KAFİRLERDİR.........................
Allah Mehmetçiğimizi korusun çok büyük kolaylıklar versin zaferlerle donatsın İnşallah.
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