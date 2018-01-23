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Mehmetçikten Türkiye'ye mesaj!

23 Ocak 2018, Salı
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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Beykozlu Yşl Beykozlu Yşl

YARADANIM SİZLERİ KORUSUN

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evet1
hayır0
cevapla 23.01.2018 14:25
T&#220;RKİYEM TÜRKİYEM

ALLAH TÜM MEHMEDLERİMİZİ VE ÖSO YA MENSUP KARDEŞLERİMİZİ KORUSUN.DÜŞMANI KAHRETSİN.ONLARA SİLAH VEREN ELİ KANLI SÖZDE MÜTTEFİK BATILI DEVLETLERİ VE İÇİMİZDEKİ UŞAKLARINI KAHRETSİN BİRLİKLERİNİ BOZUP TUZAKLARINI BAŞLARINA GEÇİRSİN.MİLLETİMİZ VE DEVLETİMİZ İLELEBED PAYİDAR OLSUN.

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evet1
hayır0
cevapla 23.01.2018 13:04
Hakan Hakan

Allah razı olsun Milletimizin Kızıl Elması Türk-İslam Birliği.

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evet1
hayır0
cevapla 23.01.2018 12:47
KARTAL KARTAL

BU VATANIN BEKÇİLERİNE DUA ETMİYENLER KAFİRLERDİR.........................

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evet1
hayır0
cevapla 23.01.2018 12:44
Ahmet Ahmet

Allah Mehmetçiğimizi korusun çok büyük kolaylıklar versin zaferlerle donatsın İnşallah.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 23.01.2018 12:44
Haberin tüm yorumlarını okuyun (5 yorum)

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