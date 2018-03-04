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Mehmetçikten nişanlısına sürpriz teklif

04 Mart 2018, Pazar

Kütahya'da görev yapmakta olan Ercan Sak isimli asker yemin töreninde nişanlısına sürpriz bir evlenme teklifi yaptı. Silah arkadaşlarının da destek olduğu tekliften sonra gözyaşlarını tutamayan Cansu isimli genç kadın evlilik teklifini kabul etti.

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