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’ten “” mesajı! Peki, “Kızıl Elma” nedir?

22 Ocak 2018, Pazartesi

Afrin'e giden 'ten tarihi mesaj var! A Haber Yurt Haberler Şefi Kerim Ulak, cepheye giden askere, "istikamet neresi" diye sordu. "" cevabını aldı. Peki, " nedir?" İşte ayrıntılar…

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