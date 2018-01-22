Afrin'e giden Mehmetçik'ten tarihi mesaj var! A Haber Yurt Haberler Şefi Kerim Ulak, cepheye giden askere, "istikamet neresi" diye sordu. "Kızıl Elma" cevabını aldı. Peki, "kızıl elma nedir?" İşte ayrıntılar…
Mehmetçik’ten “Kızıl Elma” mesajı! Peki, “Kızıl Elma” nedir?22 Ocak 2018, Pazartesi
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