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Mehmetçikten duygulandıran türkü

04 Mart 2018, Pazar

Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan bir Mehmetçik "Asker eyledim" türküsünü söyledi. Oldukça duygulu dolu anlar yaşanırken, Mehmetçiğe diğer silah arkadaşları da eşlik etti.

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