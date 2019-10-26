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Mehmetçik'in dikkati kalleş saldırıyı önledi! Sızma girişiminde bulunan teröristlerin öldürülme anı kamerada

26.10.2019 11:08

Kalleş bir saldırı düzenlemek için sessiz bir şekilde Mehmetçik'in arasına sızmaya çalışan PKK/YPG'li teröristlerin, etkisiz hale getirildiği anlar anbean kamerada...


Mehmetçik'in karşısına çıkamayan PKK/YPG'li teröristler, alçak pusular kurup hain saldırılar düzenleme planları yapıyor. Son olarak 2 terörist, sessiz bir şekilde Türk askerinin arasına sızmaya çalıştı.

İKİSİ DE ÖLDÜRÜLDÜ
Mehmetçik'in dikkati sayesinde fark edilen teröristler, yapılan atışlar sonucunda etkisiz hale getirildi. O anlar kamera kayıtlarına böyle yansıdı.

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