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Mehmetçik'i gören kadın: Neden 5 yıl önce gelmediniz

13 Mart 2018, Salı

Teröristlerden temizlenen köylerde büyük mutluluk yaşanırken, Afrinli Kürt bir kadının sitemi "Ne işimiz var Afrin'de" diyenlere cevap niteliğindeydi.

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