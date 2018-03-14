Mehmetçik'i gören kadın: Neden 5 yıl önce gelmediniz 13 Mart 2018, Salı

Teröristlerden temizlenen köylerde büyük mutluluk yaşanırken, Afrinli Kürt bir kadının sitemi "Ne işimiz var Afrin'de" diyenlere cevap niteliğindeydi.