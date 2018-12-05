Mehmetçik zorlu şartlarda vatan nöbetinde

Kahraman Mehmetçik’in düzenlediği operasyon sırasında çekilen bu video, bu vatan için canını ortaya koyanların hangi zorlu şartlarda görevlerini yerine getirdiğini gözler önüne serdi.
Batının ve ABD'nin rüyasını gerçekleştirmemek için eksi dereceleri bulan hava koşullarında dağ tepe gezerek hain terör örgütüne göz açtırmayan Mehmetçik, PKK'lılara dağları dar ediyor.
KAR, TİPİ VE SOĞUK DİNLEMİYOR
Son olarak Kahraman Mehmetçik'in düzenlediği operasyon sırasında çekilen bu video, bu vatan için canını ortaya koyanların hangi zorlu şartlarda görevlerini yerine getirdiğini gözler önüne serdi.
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