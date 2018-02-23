Mehmetçik Zeytin Dalı Marşı tüyleri diken diken etti
22 Şubat 2018, Perşembe
Afrin’de terör örgütlerini sınırımızdan temizlemek için devam eden Zeytin Dalı Harekatı’na sanat camiasının içinden de destek gelmeye devam ediyor. Nihat Gül ve İbrahim Sarıtaş’ın sözlerini yazdığı ‘Mehmetçik Zeytin Dalı Marşı’nı Erhan Güleryüz besteledi. Sosyal medyada paylaşım rekoru kıran marş, büyük beğeni topladı.
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Çok güzel olmuş
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