Yol Durumu

Mehmetçik Zeytin Dalı Marşı tüyleri diken diken etti

22 Şubat 2018, Perşembe
Afrin’de terör örgütlerini sınırımızdan temizlemek için devam eden Zeytin Dalı Harekatı’na sanat camiasının içinden de destek gelmeye devam ediyor. Nihat Gül ve İbrahim Sarıtaş’ın sözlerini yazdığı ‘Mehmetçik Zeytin Dalı Marşı’nı Erhan Güleryüz besteledi. Sosyal medyada paylaşım rekoru kıran marş, büyük beğeni topladı.
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
ağası ağası

Çok güzel olmuş

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 22.02.2018 16:43
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları