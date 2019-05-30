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Mehmetçik vuruyor, muhalefet susuyor! Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener Pençe Harekatı'na neden sessizler?

30.05.2019 01:47


Türkiye son yılların en büyük operasyonlarından birine imza attı ve TSK hem kara hem de hava unsurlarıyla Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesindeki terör noktalarına operasyon düzenledi. Böylesine geniş çaplı bir operasyon hakkında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener sesiz kaldı.

Mehmetçik, Pençe Harekatı ile Irak'ın kuzeyindeki PKK hedeflerini yerle bir ederken gözler de bir yandan CHP ve İyi Parti'de... 48 saate yakın bir süre geçti harekatın başlamasının üzerinden. Ancak ne Kemal Kılıçdaroğlu, ne de Meral Akşener harekata dair en ufak bir yorumda bulunmadı. İşte bu durum tepkileri de beraberinde getirdi.

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