Yol Durumu

Mehmetçik teröristleri böyle rezil etti

30 Ocak 2018, Salı
Afrin'e yürüyüşünü sürdüren Mehmetçik, bugün yaptığı bir hareketle teröristleri dünyaya rezil etti.
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