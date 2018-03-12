Yol Durumu

Mehmetçik teröristleri böyle bombaladı!

12 Mart 2018, Pazartesi

Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'ndan yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Mehmetçik'in teröristleri bombaladığı anlar amatör kameralara böyle yansıdı...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları