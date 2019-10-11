Fırat'ın doğusunda devam Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn bölgesindeki yoğun çatışmalar, Ceylanpınar sınır hattından duyuldu. Rasulayn'daki terör hedefleri aralıklarla obüs atışlarıyla vurulurken, bölgedeki yoğun çatışma sesleri de Ceylanpınar ilçesinden duyuldu.
Mehmetçik terör hedeflerini vurmaya devam ediyor! Rasulayn bölgesinden çatışma sesleri duyuldu11.10.2019 01:27
- Mehmetçik terör hedeflerini vurmaya devam ediyor! Rasulayn bölgesinden çatışma sesleri duyuldu
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