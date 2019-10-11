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Mehmetçik terör hedeflerini vurmaya devam ediyor! Rasulayn bölgesinden çatışma sesleri duyuldu

11.10.2019 01:27

Fırat'ın doğusunda devam Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn bölgesindeki yoğun çatışmalar, Ceylanpınar sınır hattından duyuldu. Rasulayn'daki terör hedefleri aralıklarla obüs atışlarıyla vurulurken, bölgedeki yoğun çatışma sesleri de Ceylanpınar ilçesinden duyuldu.


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