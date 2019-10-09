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Mehmetçik, Resulayn ve Tel Abyad’a 4 koldan giriş yaptı!

09.10.2019 23:21

Barış Pınarı Harekatı kapsamında kahraman Türk askeri, Resulayn ve Tel Abyad mevkiindeki teröristlere çelik yumruğu indirmek için 4 koldan giriş yaptı. O anlar saniye saniye A Haber tarafından görüntülendi.


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