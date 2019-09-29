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Mehmetçik PYD’yi Tel Rıfat’ta bombardımana tuttu! Suriye'de PYD 'drone'u düşürüldü (Video)

29.09.2019 00:44

A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, Terör örgütü PKK\PYD’nin elinde bulunan Tel Rıfat bölgesinin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yoğun bombardıman altına alındığını belirtti. Suriye sınırında PYD’ye ait silahlı ‘drone’un vurulduğunu aktaran Kerim Ulak, bölgede çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini, son 28 günde yurt içinde ve yurt dışında yapılan operasyonlarda toplam 158 teröristin öldürüldüğünü belirtti.


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