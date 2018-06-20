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Mehmetçik Münbiç'te ikinci devriyeyi atıyor

20 Haziran 2018, Çarşamba

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, Münbiç'in YPG/PKK'dan arındırılması faaliyetleri çerçevesinde ilçede ikinci devriye görevine başladı.

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