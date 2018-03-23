Mehmetçik Kuzey Irak'ta engelleri böyle aşıyor 22 Mart 2018, Perşembe

Mehmetçik Suriye'nin yanı sıra Kuzey Irak'ta da destan yazmayı sürdürüyor. Kar, yağmur, çamur, dağ, diken demeden operasyonlarını sürdüren kahramanlarımız Hakurk'ta 2500 yükseklikteki dağların arasından akan kar soğuğu sularından böyle geçti.

Mehmetçik Suriye'nin yanı sıra Kuzey Irak'ta da destan yazmayı sürdürüyor. Kar, yağmur, çamur, dağ, diken demeden operasyonlarını sürdüren kahramanlarımız Hakurk'ta 2500 yükseklikteki dağların arasından akan kar soğuğu sularından böyle geçti. Omuzlarındaki silahları ve mühimmatlarının ıslanmaması için büyük çaba sarf eden Mehmetçik, kendisinin ıslanmasını ve hatta soğuktan titremeyi bile göze aldı. İşte o anlar...