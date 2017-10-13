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Mehmetçik İdlib'e girdi! Hedef, "İzzet" Tepesi

10 Ekim 2017, Salı
İdlib operasyonu devam ederken Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'te keşif faaliyetlerine başladı. Harekatın hedeflerinden biri, İdlib'deki İzzet kasabasına hakim bu tepeyi ele geçirmek. O tepenin Mehmetçik için önemi büyük...
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ado ado

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cevapla 10.10.2017 14:49
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